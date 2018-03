Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 febbraio 2018 17.52 28 febbraio 2018 - 17:52

La borsa svizzera chiude con una seduta al ribasso il mese più debole da due anni a questa parte. L'indice dei valori guida SMI ha terminato a 8906,38 punti, in flessione dello 0,96% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI ha perso lo 0,94% a 10'258,63 punti.

Il mercato ha preso atto con cautela delle prime dichiarazioni del nuovo presidente della Federal Reserve Jerome Powell davanti a una commissione del Congresso. I timori relativi all'aumento dei tassi da parte delle banche centrali rimangono, anche se si sono un po' attenuati visti alcuni dati congiunturali più deboli del previsto pubblicati negli Usa e in Europa. Dagli Stati Uniti è inoltre giunto il dato sulla crescita nel quarto trimestre 2017, che si è attestata al 2,5%, in linea con le attese.

In Svizzera la giornata, che chiude un mese di febbraio assai poco brillante (SMI -4%), è stata dominata dai risultati aziendali delle società del mercato allargato ed è andata nettamente peggiorando nelle battute finali. Per quanto riguarda i singoli titoli principali hanno frenato il listino i pesi massimi difensivi Nestlé (-0,84% a 75,28 franchi), Novartis (-0,85% a 79,16 franchi) e Roche (-1,77% a 219,30 franchi).

In difficoltà è apparsa anche la gran parte dei valori più sensibili ai cicli economici come ABB (-1,37% a 23,06 franchi), Adecco (-0,34% a 76,26 franchi), LafargeHolcim (-0,57% a 55,38 franchi) - che presenterà venerdì i conti - e Geberit (-0,53% a 428,20 franchi); ha fatto eccezione Sika (+0,06% a 7780,00 franchi). Nel segmento del lusso Swatch (-0,32% a 399,80 franchi) si è difesa meglio di Richemont (-1,00% a 83,26 franchi).

Perdite inizialmente limitate ma poi sempre più consistenti sono state mostrate dai bancari UBS (-0,93% a 18,07 franchi), Credit Suisse (-0,90% a 17,56 franchi) e Julius Bär (-0,19% a 61,60 franchi). Hanno a lungo marciato sul posto, per poi ripiegare nel finale, gli assicurativi Zurich (-0,48% a 312,00 franchi), Swiss Life (-0,52% a 343,00 franchi) e Swiss Re (-0,80% a 96,50 franchi). Completano lo scacchiere delle 20 blue chip Givaudan (-0,46% a 2157,00 franchi), Lonza (-0,78% a 240,80 franchi), SGS (-1,47% a 2407,00 franchi) e Swisscom (-0,35% a 512,00 franchi).

Nel mercato allargato praticamente non si contavano le aziende che hanno reso noto i bilanci 2017. Fra quelle più sotto pressione hanno figurato EFG (-9,75% a 8,89 franchi), che ha sofferto per l'integrazione di BSI e per i deflussi, e Leclanché (-8,16% a 2,25 franchi), che prevede una forte perdita e una situazione di potenziale sovraindebitamento.

Non hanno convinto nemmeno le ultime novità presentate da Kühne+Nagel (-4,98% a 154,70 franchi), Sulzer (-3,36% a 126,40 franchi), Valora (-4,04% a 344,00 franchi), APG SGA (-2,36% a 413,50 franchi) e Georg Fischer (-0,57% a 1384,00 franchi). Bene accolte sono state per contro le cifre di Zehnder (+1,86% a 43,90 franchi) e Intershop (+2,03% a 478,50 franchi).

