Le preoccupazioni geopolitiche e timori riguardo a una recessione mondiale hanno pesato oggi sulla borsa svizzera, che ha chiuso in chiaro ribasso: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 9541,97 punti, in flessione dell'1,43% rispetto a ieri.

Da parte sua il listino globale SPI ha perso l'1,37% a 11'550,06 punti.

Quasi tutti i 20 titoli principali hanno lasciato sul terreno oltre 100 punti base. Male orientati si sono rivelati in particolare i valori più sensibili ai cicli economici come ABB (-1,86% a 18.51 franchi), Adecco (-2,40% a 54,56 franchi), Geberit (-1,38% a 442,20 franchi), LafargeHolcim (-2,82% a 48,58 franchi) e Sika (-2,16% a 149,60 franchi). Nel segmento del lusso Swatch (-2,95% a 257,00 franchi) è apparsa ancora più in difficoltà di Richemont (-1,52% a 74,06 franchi).

Perdite consistenti sono state mostrate dai bancari UBS (-1,23% a 11,66 franchi) e Credit Suisse (-1,58% a 11,50 franchi), sulla scia del calo dei rendimenti delle obbligazioni statali negli Usa. Le vendite del comparto finanziario hanno comunque interessato anche gli assicurativi Zurich (-1,66% a 325,60 franchi), Swiss Life (-1,74% a 452,00 franchi) e Swiss Re (-1,98% a 94,94 franchi).

Una certa resistenza è stata offerta da Nestlé (-0,37% a 98,35 franchi), mentre già più lontani si sono mossi gli altri due pesi massimi difensivi, Novartis (-1,74% a 86,92 franchi) e Roche (-1,80% a 264,00 franchi). Completano il quadro delle blue chip Alcon (-0,19% a 58,60 franchi), Lonza (-1,71% a 310,00 franchi), SGS (-1,13% a 2530,00 franchi), Givaudan (-0,87% a 2620,00 franchi) e Swisscom (-1,66% a 480,10 franchi).

