La borsa svizzera chiude in lieve rialzo una seduta poco movimentata. L'indice dei valori guida SMI ha terminato a 9547,33 punti, in progressione dello 0,06% rispetto a venerdì, mentre il listino globale SPI ha guadagnato lo 0,08% a 11'394,33 punti.

La giornata si è rivelata assai tranquilla, complice anche la festività a Zurigo del Sechseläuten. Hanno sofferto per i realizzi di guadagno, dopo la performance della settimana scorsa, i bancari UBS (-0,32% a 12,51 franchi), Credit Suisse (-0,61% a 12,21 franchi) e Julius Bär (-0,23% a 44,29 franchi): quest'ultimo valore dovrà domani lasciare il posto nell'olimpo delle blue chip ad Alcon.

Nello stesso comparto finanziario le vendite hanno interessato anche Zurich (-0,78% a 316,00 franchi), mentre si sono comportati meglio gli altri due assicurativi, Swiss Life (+0,42% a 454,70 franchi) e Swiss Re (+0,56% a 99,88 franchi).

In ordine sparso si sono mossi i titoli più sensibili ai cicli economici come ABB (+0,25% a 19,66 franchi), Adecco (+0,18% a 55,50 franchi), Geberit (-0,22% a 406,50 franchi), LafargeHolcim (-0,31% a 50,70 franchi) e Sika (-0,62% a 144,85 franchi). Nel segmento del lusso Swatch (-0,14% a 293,40 franchi) ha convinto più di Richemont (-0,55% a 72,36 franchi). Hanno almeno in parte trainato il listino i pesi massimi difensivi Nestlé (+0,05% a 95,72 franchi), Novartis (+0,59% a 94,82 franchi) e Roche (+0,16% a 274,45 franchi).

