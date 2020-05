La borsa svizzera termina quasi invariata una seduta in cui è stata frenata dai suoi valori difensivi: l'indice dei valori guida SMI ha chiuso a 9830,83 punti, su dello 0,06% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI ha perso lo 0,05% a 12'236,25 punti.

I timori relativi a un nuovo irrigidimento nei rapporti commerciali fra Stati Uniti e Cina sono passati in secondo piano sulla scia di notizie incoraggianti riguardo alla lotta al coronavirus. La speranza di trovare un vaccino contro la malattia ha messo le ali ai valori spiccatamente ciclici. Un sostegno è giunto anche dal dinamico andamento di Wall Street, che ieri era chiusa per festività.

Per quanto riguarda i singoli titoli bene orientata si è rivelata la gran parte delle azioni particolarmente sensibili alla congiuntura come ABB (+1,58% a 18,96 franchi), Adecco (+2,56% a 45,20 franchi), Geberit (+0,51% a 470,10 franchi) e LafargeHolcim (+1,58% a 38,53 franchi); ha fatto eccezione Sika (-0,89% a 177,85 franchi), che ha subito l'impatto di un cambiamento di raccomandazione. Nel segmento del lusso, Swatch (+5,05% a 190,50 franchi) e Richemont (+3,33% a 55,28 franchi) hanno reagito bene agli ultimi dati sull'export in netto calo, molto negativi ma già ampiamente previsti.

La giornata si è rivelata da incorniciare per i bancari UBS (+4,12% a 10,04 franchi) e Credit Suisse (+3,59% a 8,44 franchi). Nello stesso comparto finanziario molto ispirati sono apparsi gli assicurativi Zurich (+3,04% a 301,80 franchi), Swiss Re (+4,95% a 62,20 franchi) e Swiss Life (+6,30% a 342,50 franchi).

Hanno per contro inciso negativamente sul listino i pesi massimi difensivi Nestlé (-1,19% a 102,58 franchi), Roche (-1,36% a 344,25 franchi) e Novartis (-1,00% a 82,28 franchi). Lonza (-3,00% a 485,80 franchi) ha sofferto per i realizzi di guadagno, dopo aver raggiunto in mattinata un massimo di tutti i tempi a 504 franchi.

