La borsa ha chiuso in lieve ribasso una seduta trascorsa tutta vicino alla parità: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 9143,00 punti, in flessione dello 0,08% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI ha perso lo 0,03% a 10'695,03 punti.

In primo piano sono i tornati i temi dell'ancora irrisolta vertenza commerciale fra Stati Uniti e Cina, nonché di una nuova possibile paralisi dell'attività dell'amministrazione americana. "Era tempo di realizzare una parte dei recenti guadagni", ha commentato un operatore.

Le variazioni dei 20 titoli principali si sono rivelate in larga parte frazionali. Sui titoli farmaceutici Novartis (+0,20% a 89,36 franchi) e Roche (-0,06% a 268,35 franchi) hanno almeno in parte pesato le affermazioni del presidente americano Donald Trump, che nel suo discorso sullo stato dell'unione ha auspicato prezzi più contenuti per i medicamenti. Non molto distante ha chiuso il terzo peso massimo, Nestlé (-0,48% a 86,98 franchi). Sempre fra i valori difensivi poco mossa è apparsa Swisscom (-0,22% a 463,50 franchi) alla vigilia della diffusione dei risultati annuali.

Non hanno sfigurato i valori più sensibili ai cicli economici come ABB (+0,31% a 19,66 franchi), Adecco (+0,35% a 51,42 franchi), Geberit (-0,20% a 396,10 franchi), LafargeHolcim (+0,39% a 48,84 franchi) e Sika (+0,08% a 132,10 franchi). Nel segmento del lusso Swatch (-1,63% a 282,90 franchi) è apparsa invece ancora più in difficoltà di Richemont (-1,02% a 70,06 franchi).

Neuer Inhalt Horizontal Line