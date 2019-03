La Borsa svizzera, dopo aver aperto in rialzo, ha trascorso parte della mattinata in negativo per poi recuperare terreno e tornare a muoversi intorno alla linea di demarcazione nelle ultime battute della seduta.

L'indice dei valori guida SMI ha chiuso in perdita dello 0,19% a 9'394,05 punti e quello allargato SPI in crescita dello 0,39% a 11'046,27 punti.

Sul fronte interno ha pesato il titolo di Novartis (-2,35% a 89,00 franchi) che è stato trattato senza la cedola del dividendo. In positivo hanno invece chiuso gli altri due pesi massimi difensivi Roche (+0,25% a 277,65 franchi) e Nestlé (+0,26% a 91,04 franchi).

Contrastati pure i titoli bancari: UBS ha perso lo 0,08% a 12,69 franchi, CS Group e Julius Bär hanno invece registrato incrementi rispettivamente dello 0,89% (a 12,48 franchi) e dell'1,01% (a 44,14 franchi). Julius Bär ha oggi annunciato di aver acquisito una partecipazione supplementare nella società di consulenza finanziaria messicana NSC Asesores del 30% disponendo così ormai del 70% del capitale azionario.

Soprattutto richiesti sono stati i titoli più sensibili alla congiuntura: in particolare LafargeHolcim (+1,74% a 50,24 franchi) e Adecco (+0,57% a 52,80 franchi).

