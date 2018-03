Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 marzo 2018 18.08 19 marzo 2018 - 18:08

Dopo un avvio in calo e aver trascorso tutta la mattinata in territorio negativo, la Borsa svizzera si è avvicinata alla linea di demarcazione nel primo pomeriggio per poi cedere nuovamente ampliando le perdite sulla scia di Wall Street.

L'indice dei valori guida SMI ha chiuso in calo dello 0,80% a 8'811,33 punti e quello allargato SPI dello 0,70% a 10'275,11 punti.

In Svizzera, la giornata odierna è apparsa scarsa di risultati aziendali. Sul listino principale solo i titoli del lusso hanno chiuso la seduta in positivo: Swatch ha guadagnato il 2,17% a 404,90 franchi e Richemont ha segnato una progressione dello 0,45% a 85,46 franchi.

Neuer Inhalt Horizontal Line