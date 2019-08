Giornata tutta in negativo per la Borsa svizzera, con scambi terminati in profondo rosso. In chiusura l'indice dei titoli guida SMI ha perso il 2,08% a 9'599,43 punti, quello allargato SPI il 2,09% a 11'687,61.

Sul mercato elvetico - così come su tutti quelli europei - hanno pesato ancora una volta le tensioni a livello commerciale fra Stati Uniti e Cina. Questi fatti hanno portato lo SMI ai minimi da due mesi a questa parte.

In tale contesto lo yuan ha superato per la prima volta dal 2008 la soglia di 7 sul dollaro, con il mercato che scommette sulla disponibilità della Cina di lasciar svalutare la propria moneta per rispondere alla guerra commerciale lanciata dagli Stati Uniti. Secondo il governatore della Banca Centrale Cinese, Yi Gang, la Cina non cercherà comunque una svalutazione competitiva della sua valuta.

Al contempo, il governo cinese ha chiesto alle imprese a controllo statale di sospendere le importazioni di beni agricoli dagli Stati Uniti. Incertezza viene anche creata dalle continue proteste a Hong Kong, che affossano in tutta Europa il settore del lusso.

Non ha certo aiutato l'andamento del mercato l'apertura negativa di Wall Street. La borsa di New York ha poi registrato un peggioramento nel corso delle contrattazioni, dovuto fra le altre cose ai titoli dei produttori di videogiochi, nettamente negativi dopo che il presidente americano Donald Trump - parlando delle sparatorie di El Paso e Dayton - ha condannato la violenza che propongono.

Per tutta la giornata nessuna blue chip elvetica è stata in territorio positivo. Fra i bancari, Credit Suisse ha lasciato sul terreno il 2,26% a 11,225 franchi, UBS l'1,19% a 10,755. Non hanno fatto gli assicurativi, con Swiss Life che cede il 2,07% a 462,80, Swiss Re l'1,83% a 94,44 e Zurich l'1,76% a 335,40.

Non hanno portato stabilità nemmeno i difensivi di peso, con Nestlé in contrazione del 2,25% a 102,92 franchi, Novartis dell'1,53% a 88,98 e Roche dell'1,33% a 263,70. Malissimo fa Richemont, con un tonfo del 6,67% a 77 franchi. Non molto meglio Swatch (-3,86% a 268,70) e Lonza (-3,29% a 326,60). Swisscom è il titolo che ha fatto "meno peggio", scendendo dello 0,46% a 476,70.

