L'indice dei valori guida SMI ha chiuso oggi in progressione dello 0,27% a 9'267,46 punti, dopo aver toccato un massimo intraday dell'anno di 9'295 punti. Quello allargato SPI ha terminato in crescita dello 0,39% a 10'847,32 punti.

In positivo chiudono i pesi massimi difensivi Nestlé - che segna la maggiore progressione (+1,03% a 289,80 franchi) - e Roche (+0,28% a 273,30 franchi). In leggero calo invece appare Novartis (-0,04% a 90,04 franchi).

Contrastati risultano anche i bancari: Credit Suisse registra un netto aumento (+1,79% a 11,96 franchi). UBS e Julius Bär cedono rispettivamente lo 0,35% (a 12,95 franchi) e lo 0,49% (a 40,61 franchi).

Per quanto riguarda i titoli assicurativi Swiss Re - che ha annunciato di aver completato il programma di riacquisto di azioni per un miliardo di franchi avviato nel maggio 2018 - sale leggermente (+0,06% a 97,18 franchi). In perdita invece sono Swiss Life (-0,82% a 411,70 franchi) e Zurich (-0,37% a 320,90 franchi).

Anche i titoli più sensibili alla congiuntura mostrano una chiusura non uniforme: in flessione sono ABB (-0,28% a 19,72 franchi) e Geberit (-0,08% a 394,50 franchi). Adecco è invariata a 52,90 franchi, mentre crescono LafargeHolcim (+0,25% a 48,04 franchi) e Sika (+1,30% a 132,0 franchi).

Bene invece appaiono entrambi i titoli del lusso, dove Swatch (+0,91% a 287,10 franchi) fa meglio di Richemont (+0,61% a 72,70 franchi).

