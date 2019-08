La Borsa svizzera ha chiuso la seduta odierna in territorio negativo, con l'indice SMI dei titoli guida in flessione dello 0,56% a 9'770,39 punti e il listino allargato SPI in calo dello 0,60% a quota 11'875,82 punti.

Anche le altre borse europee faticano a tenere il passo dopo l'avvio in terreno negativo di Wall Street. I mercati guardano con attenzione a Hong Kong e soprattutto agli sviluppi delle vicende politiche italiane dopo il discorso al Senato del premier Giuseppe Conte.

Sul fronte interno, la maggior parte dei valori del listino principale sono risultati in perdita, con Sika maglia nera della giornata (-1,90% a 137,05 franchi). Alcon, che pubblicherà i risultati semestrali in tarda serata, avanza invece dello 0,33% a 60,60 franchi.

Sottotono i valori più sensibili ai cicli economici come ABB (-0,82% a 18,15 franchi ), Adecco (-0,50% a 51,44 franchi), Geberit (-0,39% a 435,60 franchi) e LafargeHolcim (-1,30% a 46,33 franchi). A trascinare il listino sotto la linea di demarcazione anche i pesi massimi difensivi Roche (-0,62% a 273,00 franchi ), Nestlé (-1,03% a 107,96 franchi) e Novartis (-0,28% a 87,64 franchi).

Nella giornata in cui sono stati pubblicati i dati sulle esportazioni orologiere in luglio, Swatch (-0,26% a 264,40 franchi) arranca, a differenza di Richemont (+0,21% a 75,34 franchi). Tra gli assicurativi l'unico al di sopra della parità è Zurich (+0,23% a 352,00 franchi), mentre Swiss Life (-0,40% a 470,00 franchi) fa comunque meglio di Swiss Re (-0,52% a 99,00 franchi).

Tra i bancari chiusura in calo per UBS (-0,39% a 10,225 franchi) - che ha nominato alla guida delle sue attività europee Christine Novakovic a partire dal primo settembre - che fa comunque meglio di Credit Suisse (-0,94% a 11,095 franchi).

Tra i titoli in difficoltà anche Givaudan (-1,15% a 2'580,00 franchi), Lonza (-0,32% a 347,20 franchi), Swisscom (-0,31% a 486,70 franchi) e SGS (-1,05% a 2'364,00 franchi).

Nel mercato allargato, dopo aver informato sull'andamento degli affari, soffrono Meyer Burger (-4,27% a 0,38 franchi), Implenia (-2,18% a 29,58 franchi) e Huber+Suhner (-9,12% a 62,80 franchi). Appena al di sopra della parità Orascom (+0,13% a 15,00 franchi).

