Questo contenuto è stato pubblicato il 19 marzo 2018 11.49 19 marzo 2018 - 11:49

Dopo un avvio in calo, la Borsa svizzera ha continuato a muoversi per tutta la mattinata in territorio negativo. Poco dopo le 11.30 l'indice dei valori guida SMI perdeva lo 0,58% a 8'831,01 punti, quello allargato SPI lo 0,53% a 10'291,97 punti

Domani e mercoledì il comitato monetario della Federal Reserve (Fed) siederà per la prima volta sotto la guida del suo nuovo presidente Jerome Powell. La maggior parte degli esperti si attendono l'annuncio di un aumento dei tassi direttori.

Sul listino principale solo i due titoli del lusso - Swatch (+2,60%) e Richemont (+0,19%) - e LafargeHolcim (+0,11%) appaiono in progressione.

