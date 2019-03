Apertura contrastata quest'oggi per la borsa svizzera: attorno alle 09:20 l'indice principale SMI cede lo 0,47% a 9359,14 punti, mentre quello allargato SPI guadagna lo 0,08% a 11'076,28 punti.

In tutta Europa regna una buona dose di pessimismo: gli investitori guardano con timore alle prospettive di crescita globale dopo i dati dell'Ocse. Inoltre, sullo sfondo resta l'attesa per la riunione della Bce e la conferenza stampa di Mario Draghi, così come per gli esiti delle trattative fra Usa e Cina sul fronte del commercio globale.

A Parigi il CAC 40 arretra dello 0,13% a 5282,14 punti, a Londra il FTSE-100 dello 0,31% a 7174,22 punti, a Francoforte il Dax dello 0,35% a 11'546,52 punti e a Milano l'indice Ftse Mib dello 0,13% a 20'824 punti.

Chiusura negativa ieri sera pure per Wall Street: il Dow Jones ha perso lo 0,51% a 25'675,29 punti, il Nasdaq ha ceduto lo 0,93% a 7505,92 punti, mentre lo S&P 500 ha lasciato sul terreno lo 0,65% a 2771,54 punti. In scia, anche Tokyo ha terminato in perdita (-0,65%), mentre sono in rialzo le borse cinesi.

