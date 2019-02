La borsa svizzera galleggia intorno alla parità: alle 15.15 l'indice dei valori guida SMI segnava 9156,24 punti, in progressione dello 0,06% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI guadagnava lo 0,18% a 10'717,86 punti.

Le variazioni dei 20 titoli principali sono in larga parte frazionali. Sono in recupero i pesi massimi difensivi Nestlé (+0,23%), Novartis (+0,04%) e Roche (+0,22%). Sui titoli farmaceutici hanno inizialmente pesato le affermazioni del presidente americano Donald Trump, che nel suo discorso sullo stato dell'unione ha auspicato prezzi più contenuti per i medicamenti.

Nel mercato allargato gli occhi sono puntati su Sunrise (+1,71%), che ha confermato di essere interessata a fondersi con UPC, e su Conzzeta (+4,27%), che ha informato sull'andamento degli affari. Dufry (+1,04%) approfitta della notizia dello sganciamento dal colosso cinese HNA, finora grande azionista. AMS (+8,00%) e Panalpina (+3,61%) rimbalzano dopo le perdite subite ieri.

