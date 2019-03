Giornata passata interamente in rosso oggi per la Borsa svizzera. In chiusura l'indice SMI dei titoli guida perde lo 0,60% a 9'268,36 punti, quello allargato SPI lo 0,62% a 10'973,77.

Già in nottata segnali inquietanti sono arrivati dai mercati asiatici, crollati per timore che Usa e Cina non siano vicini a un accordo commerciale. Nel corso della mattinata sono poi arrivati dati congiunturali poco confortanti: in Germania gli ordinativi delle fabbriche sono ad esempio crollati a gennaio del 2,6% rispetto al mese precedente e del 3,9% su base annua.

Nel pomeriggio dagli Stati Uniti è giunta la notizia della creazione in febbraio di 20'000 posti di lavoro, sotto le attese degli analisti (che scommettevano su 180'000) e dato peggiore dal settembre 2017. Il tasso di disoccupazione è però calato al 3,8% dal 4% di gennaio.

Sul mercato elvetico quasi tutti i titoli hanno chiuso le contrattazioni in territorio negativo. Molto male i bancari, con Julius Bär (maglia nera) che ha perso il 2,59% a 42,08 franchi, UBS l'1,35% a 12,02 e Credit Suisse l'1,33% a 11,84.

Non se la cavano benne nemmeno i difensivi di peso, con Nestlé in contrazione dello 0,11% a 92,70 franchi, Novartis dello 0,53% a 89,94 e Roche dello 0,70% a 269,80. Gli unici titoli positivi risultano Swisscom (+0,77% a 472,30 franchi) e Givaudan (+0,12% a 2'521,00).

