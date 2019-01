Borsa svizzera: guadagna terreno

Dopo una mattinata piuttosto timida la borsa svizzera punta più in alto: alle 15.30 l'indice dei valori guida SMI segnava 8690,39 punti, in progressione dello 0,71% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI guadagnava lo 0,75% a 10'153,53 punti.

Il mercato prende atto con favore dei segnali positivi provenienti dai colloqui in atto per cercare di mettere termine alla vertenza commerciale fra Stati Uniti e Cina. Fra i singoli titoli si sta mettendo in mostra Sika (+5,23%).

Non particolarmente tonici si presentano i pesi massimi difensivi Nestlé (+0,12%), Novartis (+0,35%) e Roche (+0,02%). Nel mercato allargato balzo di Kudelski (+11,85%), grazie a un importante ordine di Telefonica. Ispirata è anche Conzzeta (+3,48%), dopo che il CEO ha definito il 2018 il migliore esercizio della storia aziendale.

