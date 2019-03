La borsa svizzera sembra voler guadagnare terreno con il trascorrere delle ore: alle 15.20 l'indice dei valori guida SMI segnava 9325,05 punti, in progressione dello 0,61% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI saliva lo 0,59% a 11'038,63 punti.

Stando agli operatori è in atto un rimbalzo dopo le perdite della settimana scorsa, favorito da notizie di progressi realizzati nei colloqui per risolvere la vertenza commerciale fra Pechino e Washington. Gli investitori continuano però a mostrarsi prudenti, anche in considerazione delle incognite della Brexit.

Sul fronte interno si stanno mettendo in mostra UBS (+1,79%), Credit Suisse (+1,60%) e Adecco (+1,60%), mentre arrancano Richemont (-0,44%) e Swisscom (-0,36%). Trainano il listino Novartis (+0,93%) e Roche (+0,50%), mentre minore dinamismo è offerto dal terzo peso massimo difensivo, Nestlé (-0,04%).

