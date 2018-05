Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 maggio 2018 15.49 28 maggio 2018 - 15:49

La Borsa svizzera ha ridotto i guadagni nel pomeriggio pur rimanendo in territorio positivo. Verso le 15.30 l'indice dei valori guida SMI cresceva dello 0,22% a 8'778,31 punti e quello allargato SPI dello 0,17% a 10'498,49 punti.

Sul listino principale tra i pesi massimi difensivi in rosso appare Roche che perde lo 0,07%, mentre in crescita risultano Nestlé (+0,79%) e Novartis (+0,13%). Contrastati anche i bancari dove l'unico in progressione è Julius Bär (+0,43%). UBS e Credit Suisse cedono rispettivamente lo 0,10% e lo 0,22%.

Per quanto riguarda gli assicurativi è in rialzo solo Swiss Re (+0,35%): Zurich perde lo 0,23% e Swiss Life lo 0,54%. In ordine sparso si presentano anche i titoli più sensibili alla congiuntura: in negativo sono Adecco (- 0,23%) e Geberit (-0,25%), mentre in salita sono LafargeHolcim (+0,12%), ABB (+0,30%) e Sika (+1,19%).

