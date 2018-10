Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 ottobre 2018 15.46 22 ottobre 2018 - 15:46

Dopo un avvio al rialzo e aver successivamente perso terreno avvicinandosi alla linea di demarcazione la Borsa svizzera cerca di risalire.

Verso le ore 15.30 l'indice dei valori guida SMI guadagnava lo 0,16% a 8'886,62 punti e quello allargato SPI pure in crescita dello 0,16% a 10'485,63 punti.

Il dossier italiano continua ad attirare l'attenzione degli investitori dopo il taglio del rating sovrano italiano a Baa3 - un gradino sopra a 'junk (spazzatura) - da parte di Moody's, preoccupata delle scelte di bilancio della coalizione populista al potere a Roma.

Su fronte interno a pesare sul listino sono i due pesi massimi difensivi Novartis e Roche. Il primo nonostante l'omologazione in Svizzera della sua prima terapia genetica Kymriah contro due forme di tumore del sangue, cede lo 0,83%. Il secondo, che ha presentato nuovi dettagli su Tecentriq, farmaco indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare, perde lo 0,27%. Nestlé (+1,34%) è invece sostenuto da voci di una possibile vendita del comparto dermatologico.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo IT Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano