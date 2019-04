Finora in territorio positivo, alle 15.30 circa i listini della Borsa svizzera si situano sulla parità. L'indice principale SMI è invariato a 9'655.60 punti, quello allargato SPI a 11'615.85.

Al centro dell'attenzione vi è UBS (+1,33%), che stamane ha annunciato utili trimestrali in calo, ma comunque superiori alle previsioni. bene anche Credit Suisse (+0,78%), che ha presentato le sue cifre ieri. In forte rialzo Alcon (+2,47%) e Novartis (+1,75%). Pesanti per contro Richemont (-1,78%) e Roche (-1,20%).

Nel listino allargato Kühne+Nagel avanza del 3,50% e Bucher dell'1,03%. Entrambe hanno pubblicato oggi i risultati trimestrali. In forte progressione Valora (+6,33%), che ha vinto il bando delle FFS per la gestione delle 262 superfici per chioschi e convenience store nelle stazioni svizzere dal 2021.

