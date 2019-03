Dopo un avvio in calo i listini della Borsa svizzera oscillano ormai attorno alla linea di demarcazione. Alle 11.10 l'indice principale SMI perde lo 0,01% a 9'393.35 punti, mentre quello allargato SPI guadagna lo 0,02% a 11'048.35 punti.

Tra le blue chip sotto pressione Richemont (-2,89%), su cui pesano le più deboli prospettive di crescita della Cina e un abbassamento della valutazione del titolo da parte di Merrill Lynch. Dal canto suo Swatch cede l'1,18%.

Negativi i bancari, con UBS in calo dello 0,79%, Julius Bär dello 0,45% e Credit Suisse dello 0,24%. In lieve rialzo invece gli assicurativi, con Swiss Life che segna un +0,16%, Swiss Re un +0,10% e Zurich un +0,03%. Contrastati i ciclici: Geberit perde lo 0,52%, Adecco lo 0,49%, ABB lo 0,46% mentre LafargeHolcim avanza dello 0,20% e Sika dello 0,29%. I pesi massimi difensivi sono per contro tutti in rialzo (Nestlé +0,33%, Novartis +0,38% e Roche +0,34%).

Nel mercato allargato, tra le aziende che hanno pubblicato oggi i risultati del 2018, bene Forbo (+4,88%) e Inficon (+1,07%) mentre sono in flessione Newron (-7,42%), Feintool (-2,88%), Obseva (-1,15%), Oerlikon (-0,96%) e Lindt&Sprüngli (-0,67% l'azione nominativa e -0,08% il buono di partecipazione). Da parte sua DKSH sale dell'1,43% grazie a un'acquisizione in Thailandia.

