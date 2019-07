Mattinata complessivamente positiva, anche se non particolarmente dinamica, per la Borsa svizzera. Alle 11.15 l'SMI avanza dello 0,13% a 9'821.68 punti, l'SPI dello 0,02% a 11'896.42 punti.

Tra le blue chip in evidenza i titoli del lusso con Swatch in rialzo dell'1,56% e Richemont dell'1,29% sulla scia dei trimestrali pubblicati stamani dalla concorrente britannica Burberry; a Richemont toccherà giovedì pubblicare le cifre semestrali e anche i risultati di Swatch sono attesi ancora per questa settimana. In forte progressione anche i bancari Credit Suisse (+1,44%) e UBS (+0,78%). Bene inoltre Lonza (+0,85%) e Sika (+0,83%). Sotto pressione invece Swisscom (-0,81%).

Pesa sul listino principale Nestlé (-0,72%), mentre gli altri due pesi massimi difensivi, Novartis e Roche, salgono rispettivamente dello 0,07% e dello 0,35%.

Nel listino allargato Partners Group cresce dello 0,78% mentre DKSH perde il 2,62%; entrambi hanno pubblicato oggi i risultati semestrali. Da parte sua AMS cede il 2,59%. Appena ieri il fabbricante austriaco di microchip aveva comunicato di voler acquisire il gruppo tedesco attivo nel campo dell'illuminazione Osram, per poi rendere noto già la scorsa notte che non vi sono "basi sufficienti" per proseguire le trattative.

