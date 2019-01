Borsa svizzera: mattinata ballerina

La mattinata si presenta movimentata alla borsa svizzera, che dopo un inizio in rialzo ha virato in negativo, per poi riprendersi.

Alle 11.30 l'indice dei valori guida SMI segnava 8488,80 punti, in progressione dello 0,27% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI guadagnava lo 0,36% a 9893,79 punti.

Dopo lo shock provocato dal crollo ieri dell'azione di Apple, che a Wall Street ha lasciato sul terreno il 10%, il mercato guarda con favore all'annuncio di Pechino di nuovi colloqui nell'ambito della vertenza commerciale fra Cina e Stati Uniti. Ulteriori impulsi potrebbero arrivare nel pomeriggio con la pubblicazione del dato sulla disoccupazione americana.

Le prospettive di un allentamento della tensione fra le due maggiori economie del pianeta ha messo le ali ai titoli del lusso quali Swatch (+2,42%) e Richemont (+2,06%). Bene orientati sono anche altri valori particolarmente sensibili alla congiuntura ABB (+1,11%), Adecco (+2,78%), Geberit (+0,61%), LafargeHolcim (+2,21%) e Sika (+1,39%).

