Dopo i primissimi scambi in calo i listini della Borsa svizzera sono virati sopra la parità, ma non per molto. Alle 11.30 l'indice principale SMI cede lo 0,14% a 9'385.94 punti, quello allargato SPI lo 0,10% a 11'050.55 punti.

La maggior parte delle blue chip si muove in territorio negativo. Il titolo peggiore è LafargeHolcim (-0,80%). In calo sono pure i pesi massimi difensivi Nestlé (-0,24%) e Roche (-0,36%) ma non Novartis (+0,18%). Si sottraggono alla corrente generale pure Geberit (+0,52%), Swisscom (+0,37%), Julius Bär (+0,27%) e Lonza (+0,07%).

Nel mercato allargato, tra le aziende che hanno pubblicato oggi i propri risultati annuali, Autoneum cede il 12,33% e la Banca cantonale vallesana lo 0,82%, mentre Leclanché avanza del 15,00%, Helvetia del 2,58%, Bucher dell'1,15% e Bossard dello 0,55%.

Dormakaba, che ha presentato le cifre relative al primo semestre, sale del 2,70%. Da parte sua Logitech cresce del 2,14% dopo aver formulato nuovi obiettivi per l'esercizio 2019/20 e migliorato le prospettive a lungo termine.

