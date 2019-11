Prosegue ad andamento lento la seduta odierna della borsa svizzera. Attorno alle 11.15 l'indice dei valori guida SMI marciava praticamente sul posto guadagnando lo 0,02% a 10'307,79 punti, mentre quello allargato SPI perdeva lo 0,07% a 12'446,69 punti.

In assenza di grandi spunti macroeconomici, lo sguardo è rivolto più all'Asia e alle tensioni crescenti ad Hong Kong, con nuovi scontri tra manifestanti e polizia.

Anche gli sviluppi sul dossier commerciale Cina-Usa invitano alla prudenza. Oltreoceano l'attenzione è puntata sull'audizione di domani del presidente della Fed, Jerome Powell, al Congresso statunitense.

Sul fronte interno, occhi puntati su Lonza, che oggi ha annunciato l'addio del CEO Marc Funk, in carica da marzo, per ragioni personali. Il nuovo avvicendamento al vertice in pochi mesi nuoce alle quotazioni della multinazionale basilese, che in un contesto piuttosto calmo arriva a perdere il 4,44%.

Tra le altre blue chip, positiva la giornata dei bancari Credit Suisse (+0,54%) e UBS (+0,20%). Senza precisa direzione gli assicurativi Zurich Insurance (+0,10%), Swiss Re (-0,05%) e Swiss Life (-0,30%).

Traina il listino Novartis (+0,61%), mentre arrancano gli altri pesi massimi Roche (-0,01%) e Nestlé (-0,23%). Nel lusso bene Swatch (+0,33%), che la concorrente Richemont non riesce a imitare (-0,22%).

