Questo contenuto è stato pubblicato il 27 dicembre 2012 11.35 27 dicembre 2012 - 11:35

Prosegue negativa la seduta della Borsa svizzera, sempre in seguito alle preoccupazioni legate al "fiscal cliff" negli Stati Uniti. Alle 11.10 l'SMI cede lo 0,22% a 6'874.17 punti, l'SPI lo 0,20% a 6'332.15 punti.

Tra le blue chip in forte ribasso Transocean (-1,67%) e i titoli del lusso, con Richemont in flessione dell'1,20% e Swatch Group dell'1,08%. In controtendenza Adecco, che guadagna l'1,02%, Syngenta (+0,84%), Swisscom (+0,40%), Holcim (+0,30%) nonché Novartis (+0,09%), mentre gli altri due pesi massimi difensivi Roche e Nestlé perdono rispettivamente lo 0,48% e lo 0,17%. Invariate Givaudan e SGS.

Sul mercato allargato in evidenza Clariant (+3,21%), che oggi ha annunciato la cessione di tre divisioni per 502 milioni di franchi. La vendita era stata preannunciata da tempo ma è avvenuta più in fretta del previsto, inoltre gli analisti lodano il prezzo concordato, pari a 6,3 volte l'utile operativo EBITDA dei tre comparti atteso per quest'anno.

