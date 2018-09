Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 settembre 2018 11.29 27 settembre 2018 - 11:29

Dopo un avvio negativo i listini della Borsa svizzera continuano a muoversi al di sotto della linea di demarcazione: alle 11.20 l'indice principale SMI cede lo 0,64% a 9'022.00 punti, quello allargato SPI lo 0,64% a 10'726.35 punti.

Tra le blue chip in forte flessione Adecco (-2,16%) in seguito a un abbassamento della raccomandazione sul titolo da parte di Kepler Cheuvreux. Sotto pressione anche i bancari, con Credit Suisse che perde l'1,58%, UBS l'1,26% e Julius Bär l'1,22%. In calo anche tutti gli altri titoli, eccetto LafargeHolcim (+0,04%) e Swiss Life (+0,13%). I pesi massimi difensivi Nestlé, Novartis e Roche cedono rispettivamente lo 0,52%, lo 0,65% e lo 0,55%.

Neuer Inhalt Horizontal Line