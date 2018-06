Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Mattinata in crescita oggi per la Borsa svizzera: alle 11:00 circa l'indice dei titoli guida guadagnava l'1,33% a 8'569,82 punti, quello allargato SPI l'1,24% a 10'290,63.

Le preoccupazioni legate a una possibile guerra commerciale dopo le decisioni sui dazi del presidente americano Donald Trump sembrano non pesare eccessivamente.

A far accelerare i mercati - un po' in tutta Europa - ci sono in particolare la nascita del governo italiano di Giuseppe Conte voluto da Lega e Movimento Cinque Stelle e la probabile sostituzione del premier spagnolo Mariano Rajoy, leader popolare, con il socialista Pedro Sanchez.

Tutti positivi i titoli sul mercato elvetico. Particolarmente brillanti risultano Credit Suisse (+2,40%) e UBS (+2,05%). Bene anche Adecco (+1,93%) e Swiss Life (+1,85%).

