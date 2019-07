La mattinata prosegue in lieve rialzo alla borsa svizzera: alle 11.30 l'indice dei valori guida SMI segnava 9957,43 punti, in progressione dello 0,35% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI guadagnava lo 0,43% a 12'066,51 punti.

In Svizzera i riflettori sono puntati su UBS (+1,74%), che ha presentato per il secondo trimestre un utile nettamente superiore alle attese. Sale ancora di più Credit Suisse (+2,35%). Bene orientata è la gran parte dei valori maggiormente sensibili ai cicli economici come ABB (+1,40%) e Adecco (+1,98%)

Poco ispirati appaiono Roche (-0,23%) - che ha ceduto a Sanofi i diritti per distribuire negli Stati Uniti il farmaco Tamiflu - e Novartis (-0,01%), mentre maggiore dinamismo è offerto dal terzo peso massimo difensivo Nestlé (+0,58%).

