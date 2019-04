La mattinata prosegue in lieve in ribasso alla borsa svizzera: alle 11.05 l'indice dei valori guida SMI segnava 9523,56 punti, in flessione dello 0,18% rispetto a venerdì, mentre il listino globale SPI perdeva lo 0,21% a 11'361,21 punti.

La seduta viene descritta come tranquilla, complice anche la festività a Zurigo del Sechseläuten. Male orientati appaiono i bancari UBS (-0,60%), Credit Suisse (-0,86%) - la fondazione Ethos ha riportato in primo piano la questione dei bonus - e Julius Bär (-0,52%).

In ordine sparso si presentano i valori più sensibili ai cicli economici come ABB (invariata), Adecco (+0,25%), Geberit (-0,69%), LafargeHolcim (-0,59%) e Sika (-0,31%). Scarsa unanimità di vedute è offerta anche dai pesi massimi difensivi Nestlé (-0,31%), Novartis (+0,13%) e Roche (-0,04%).

