Questo contenuto è stato pubblicato il 15 giugno 2018 11.27 15 giugno 2018 - 11:27

La borsa svizzera scivola in negativo, con l'indice SMI dei titoli guida che in fine di mattinata segna -0,26% a 8'667.88 punti, mentre l'indice completo SPI arretra dello 0,29% a quota 10'427.78.

Secondo gli operatori, dopo i guadagni realizzati ieri la propensione al rischio degli investitori è diminuita e il mercato è reso incerto dai segnali poco chiari provenienti dagli USA e dall'estremo oriente.

Oggi nel mercato statunitense è il cosiddetto "triple witching day", (traducibile come il "giorno delle tre streghe"), ovvero il terzo venerdì dell'ultimo mese di ogni trimestre naturale in cui scadono alcuni titoli azionari. In questo giorno "tutto è possibile e gli operatori di mercato sono più cauti": il mercato potrebbe muoversi in entrambe le direzioni, ha precisato un trader.

Sulla piazza zurighese appaiono pesanti i titoli finanziari, con UBS in perdita dell'1,65%, CS Group dell'1,50% e Julius Baer dello 0,85%. Male anche gli assicurativi Swiss Life (-1,16%), Swiss Re (-0,92%) e Zurich Insurance (-0,87%). Si mantengono sopra la linea solo Givaudan (+0,66%), Novartis (+0,53%), Roche (+0,38%) e Richemont (+0,22%).

