Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 6 luglio 2018 11.34 06 luglio 2018 - 11:34

Partita in positivo, la Borsa svizzera si è subito avvicinata alla linea di demarcazione intorno alla quale ha continuato a muoversi per tutta la mattinata.

Poco prima delle 11.30 l'indice dei valori guida SMI segnava un -0,01% a 8'673.29 punti, mentre quello allargato SPI un +0,09% a 10'393.65 punti.

Gli investitori sono tuttavia nervosi oggi con l'entrata in vigore dei dazi americani per 34 miliardi di dollari sull'import dei prodotti "made in China".

Sul listino principale tutti in positivo si presentano i titoli di peso difensivo: Nestlé avanza dello 0,18%, Novartis dello 0,13% e Roche dello 0,07%.

Tutti in rosso invece i titoli bancari, con UBS che scende dello 0,10%, Credit Suisse dello 0,27% e Julius Bär dello 0,52%.

Non fanno meglio i titoli assicurativi dove Zurich e Swiss Life cedono rispettivamente lo 0,47% e lo 0,49%. Più contenute risultano le perdite di Swiss Re (-0,07%),

Neuer Inhalt Horizontal Line