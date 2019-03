Mattinata in perdita oggi per la borsa svizzera: attorno alle 11:15 l'indice principale SMI cede lo 0,58% a 9348,57 punti e quello allargato SPI lo 0,06% a 11'060,48 punti.

Gli investitori di tutta Europa guardano con preoccupazione alle prospettive di crescita globale dopo i dati dell'Ocse. Inoltre, sullo sfondo resta l'attesa per la riunione della Banca centrale europea (Bce) e la conferenza stampa di Mario Draghi, così come per gli esiti delle trattative fra Usa e Cina sul fronte del commercio globale.

Sul fronte svizzero, la Segreteria di stato dell'economia (SECO) ha comunicato oggi che in febbraio il tasso di disoccupazione è sceso in un mese al 2,7% dal 2,8%. La percentuale relativa al Ticino è diminuita al 3,3% (-0,2 punti rispetto a gennaio).

Tra le blue chip riflettori puntati su LafargeHolcim, tornata nelle cifre nere nel 2018. Dopo la perdita netta di 1,68 miliardi nel 2017, il gruppo ha registrato l'anno scorso un utile di 1,5 miliardi. Il titolo del leader mondiale del cemento perde attualmente lo 0,34%.

Particolarmente negativa finora la giornata di Roche (-3,07%), mentre gli altri due pesi massimi difensivi Novartis (+0,36%) e Nestlé (+0,92%) guadagnano terreno. Tutti in difficoltà i bancari, in primis UBS (-1,28%), ma anche Julius Bär (-0,77%) e Credit Suisse (-0,57%).

Arranca pure il lusso sia con Richemont (-0,90%) che con Swatch (-0,54%). Sika, che ha reso noto l'acquisizione di King Packaged Materials, società canadese che produce calcestruzzo e malta, accusa una perdita dello 0,66%.

