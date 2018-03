Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 marzo 2018 11.29 12 marzo 2018 - 11:29

La mattinata si conferma in rialzo alla borsa svizzera: alle 11.30 l'indice dei valori guida SMI segnava 8976,33 punti, in progressione dello 0,50% rispetto a venerdì, mentre il listino globale SPI guadagnava lo 0,43% a 10'398,88 punti.

Il mercato è favorito dal buon andamento delle piazze asiatiche, a loro volta trainate da Wall Street, che venerdì ha preso atto con entusiasmo dei nuovi dati congiunturali americani. C'è chi ha infatti parlato di uno scenario d'oro per gli azionisti: in febbraio l'impiego è cresciuto molto più delle attese, mentre lo sviluppo dei salari è stato inferiore alle aspettative.

Non mancano però anche coloro che mettono in guardia in relazione ai fattori di incertezza, primi fra tutti i pericoli di una guerra commerciale fra Usa e Ue.

