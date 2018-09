Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 settembre 2018 11.53 19 settembre 2018 - 11:53

Mattinata in rialzo per la Borsa svizzera sulla scia delle chiusure positive in Asia e a Wall Street. Alle 11.30 l'SMI avanza dello 0,17% a 8'931.08, l'SPI dello 0,28% a 10'669.81 punti

A livello globale gli investitori sono sollevati per il fatto che i nuovi dazi imposti dagli Stati Uniti alle importazioni cinesi sono meno gravosi delle aspettative, ha affermato un operatore.

Nel listino principale risulta sotto pressione Adecco (-4,78%), la quale ha fatto sapere oggi di aver registrato una crescita meno marcata in luglio e agosto e pure in settembre i volumi lasciano presagire un ulteriore rallentamento.

Pesante anche Richemont (-2,35%, tuttavia il titolo è scambiato senza la cedola del dividendo). In luce invece Lonza (+3,11%) dopo un commento positivo da parte di un analista di Deutsche Bank, ma anche Credit Suisse (+1,13%) e LafargeHolcim (+1,10%).

