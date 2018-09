Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 settembre 2018 11.28 20 settembre 2018 - 11:28

Mattinata in territorio positivo per la Borsa svizzera: alle 11.15 l'indice principale SMI guadagna lo 0,42% a 8'977.03 punti, quello allargato SPI lo 0,37% a 10'702.22 punti.

Il mercato procede senza grossi scossoni, come previsto dagli analisti. "Le crisi attuali non spaventano gli investitori", ha commentato un operatore riferendosi a quanto avviene sui mercati europei: "ma quasi nessuno vuole comprare". Molti attendono a bordo campo per vedere come evolve la situazione. Mancano inoltre nuovi impulsi provenienti dalle altre piazze mondiali.

Sul fronte interno l'attenzione si è concentrata sulla politica monetaria della Banca nazionale (BNS), che ha presentato oggi il suo rapporto trimestrale. Come previsto dagli analisti, i capisaldi della politica non cambiano: l'istituto d'emissione mantiene fermo fra il -1,25% e il -0,25% il margine di fluttuazione del Libor a tre mesi, suo principale tasso di riferimento. Vengono anche confermati gli interessi negativi dello 0,75% sui conti giro presso la BNS.

Tra le blue chip perdono unicamente Adecco (-1,66%), Roche (-0,30%) - il cui CEO risulta essere il manager con il salario più alto a livello europeo stando a uno studio pubblicato oggi dall'agenzia di consulenza WillisTowers Watson - e SGS (-0,20%).

Trascinano invece i listini soprattutto i finanziari: CS Group guadagna il 2,32%, UBS l'1,72% e Julius Bär l'1,49%. Molto bene anche Lafargeholcim (+1,53%) e Richemont (+1,50%).

Neuer Inhalt Horizontal Line