La mattinata si conferma positiva per la borsa svizzera: alle 11.15 l'indice dei valori guida SMI segnava 10'021,92 punti, in progressione dello 0,52% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI guadagnava lo 0,55% a 12'124,53 punti.

Al centro dell'attenzione continuano a figurare le vertenze commerciali. Il mercato prende atto con soddisfazione dell'allentamento della tensione fra Stati Uniti e Cina. Nel contempo però il presidente americano Donald Trump ha minacciato nuovi dazi su prodotti europei. Stando agli operatori mancano quindi impulsi sufficienti per ancorare l'SMI stabilmente oltre i 10'000 punti.

Sul fronte interno in difficoltà appaiono i bancari UBS (-0,64%) e Credit Suisse (-1,35%). Negativi sono pure i valori più sensibili ai cicli economici come ABB (-0,45%), Adecco (-0,71%) e LafargeHolcim (-1,19%). Trainano per contro il listino i pesi massimi difensivi Nestlé (+1,35%), Novartis (+1,10%) e Roche (+0,56%).

