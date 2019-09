Mattinata in rialzo per la Borsa svizzera: alle 11.30 l'indice dei valori guida SMI segnava 9924,93 punti, in progressione dello 0,30% rispetto a ieri, mentre il listino allargato SPI guadagnava lo 0,31% a 12'108,75 punti.

Ad influire positivamente sui mercati sembra esserci l'allentamento delle tensioni a Hong Kong e l'annuncio di nuovi negoziati sui dazi tra Usa e Cina, previsto ad inizio ottobre. Positivi anche i future americani, mentre in Europa giungono segnali favorevoli dall'Italia, dopo il giuramento del nuovo governo, e dal Regno Unito, grazie agli auspici di un'uscita meno dura dall'Ue. Nel pomeriggio sono attesi dati macroeconomici dagli Usa su occupazione e indice Pmi, mentre in Germania risultano in calo quelli degli ordini di fabbrica di luglio (-2,7%) e rispetto all'anno precedente (-5,6%).

A Zurigo, bene i titoli del lusso, Swatch (+1,81%) e Richemont (+0,63%). Positivi anche i valori più sensibili ai cicli economici: ABB (+1,53%), Adecco (+1,21%), Geberit (+1,13%), LafargeHolcim (+0,58%) e Sika (+1,28%).

Dinamici si stanno rivelando pure i bancari UBS (+1,46%) e Credit Suisse (+1,42%). Nello stesso comparto finanziario positivi sono pure gli assicurativi Zurich (+1,17%), Swiss Re (+1,37%) e Swiss Life (+1,23%). Non sostengono invece i listini i pesi massimi difensivi Novartis (-0,14%) e Roche (-0,42%), mentre Nestlé registra un leggero guadagno (+0,16%).

