Questo contenuto è stato pubblicato il 28 febbraio 2018 11.30 28 febbraio 2018 - 11:30

La mattinata prosegue in ribasso per la borsa svizzera: alle 11.30 l'indice dei valori guida SMI segnava 8939,13 punti, in flessione dello 0,59% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI perdeva lo 0,61% a 10'292,48 punti.

Il mercato ha preso atto con cautela delle prime dichiarazioni del nuovo presidente della Federal Reserve Jerome Powell davanti a una commissione del Congresso. I timori relativi all'aumento dei tassi permangono.

Sul fronte congiunturale Giappone e Cina hanno pubblicato dati non entusiasmanti. Nuovi impulsi in questo campo potrebbero provenire nel pomeriggio dagli Stati Uniti, con la diffusione di indicazioni sulla crescita economica.

In Svizzera quasi tutti i principali titoli sono negativi, a partire dai massimi difensivi Nestlé (-0,71%), Novartis (-0,63%) e Roche (-0,90%).

Male orientati sono pure i valori più sensibili ai cicli economici come ABB (-0,51%), Adecco (-0,65%), Geberit (-0,72%), LafargeHolcim (-0,07%) e Sika (-0,35%). Nel segmento del lusso Swatch (-0,35%) si muove in linea con Richemont (-0,36%).

Perdite limitate vengono mostrate dai bancari UBS (-0,33%), Credit Suisse (-0,14%) e Julius Bär (-0,10%). Marciano sul posto gli assicurativi Zurich (-0,03%), Swiss Life (-0,06%) e Swiss Re (+0,02%).

Nel mercato allargato praticamente non si contano le aziende che oggi hanno reso noto i bilanci 2017. Fra quelle più sotto pressione figurano EFG (-9,64%), che ha sofferto per l'integrazione di BSI e per i deflussi, e Leclanché (-11,02%), che prevede una forte perdita e una situazione di potenziale sovraindebitamento.

