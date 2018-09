Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

17 settembre 2018 - 11:34

La mattinata prosegue in ribasso alla borsa svizzera: alle 11.30 l'indice dei valori guida SMI segnava 8904,72 punti, in flessione dello 0,73% rispetto a venerdì, mentre il listino globale SPI perdeva lo 0,69% a 10'636,33 punti.

La prospettiva di un possibile aumento dei dazi commerciali non fa bene al segmento del lusso - Swatch (-0,73%), Richemont (-1,21%) - né ai valori particolarmente sensibili ai cicli economici come ABB (-0,35%), Adecco (-0,10%), LafargeHolcim (-0,67%) e Sika (-1,13%). Geberit (+0,49%) si smarca grazi al suo carattere più nazionale e lo stesso effetto è visibile con Swisscom (+0,91%).

Frenano il listino i pesi massimi difensivi Nestlé (-0,22%), Novartis (-0,32%) e Roche (-0,96%). Nel mercato allargato in difficoltà è Burkhalter (-4,94%), che ha presentato risultati semestrali in calo. Il bilancio di metà anno di BVZ Holding (-1,72%) è invece risultato più positivo, ma l'accoglienza in borsa non è stata entusiastica.

