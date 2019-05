Prosegue in ribasso la mattinata alla borsa svizzera: alle 11.30 l'indice dei valori guida SMI segnava 9484,56 punti, in flessione dello 0,60% rispetto a mercoledì, mentre il listino globale SPI perdeva lo 0,50% a 11'492,51 punti.

In primo piano rimangono le vertenze commerciali globali. Pesano in particolare le nuove minacce di dazi da parte del presidente americano Donald Trump, in questo caso nei confronti del Messico.

In Svizzera la seduta si presenta tranquilla, complice la festività di ieri. Per quanto riguarda i singoli titoli, sotto pressione sono Swatch (-3,07%) e Richemont (-0,65%), che soffrono per gli ultimi dati cinesi. Male orientati sono anche altri valori particolarmente sensibili ai cicli economici come ABB (-0,84%), Adecco (-1,47%), Geberit (-0,43%), LafargeHolcim (-1,46%) e Sika (-0,60%).

Perdite vengono mostrate dai bancari UBS (-1,03%), Credit Suisse (-1,65%). Non presentano per contro un andamento unitario gli assicurativi Zurich (-0,34%), Swiss Life (+0,73%) e Swiss Re (-0,27%).

Sostiene il listino Nestlé (+0,50%, mentre si defilano gli altri due pesi massimi difensivi, Novartis (-0,93%) e Roche (-0,21%).

