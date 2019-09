La mattinata si conferma in ribasso alla borsa svizzera: alle 11.30 l'indice dei valori guida SMI segnava 9991,71 punti, in flessione dello 0,67% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI perdeva lo 0,81% a 12'139,75 punti.

Gli investitori si muovono con cautela, in attesa di conoscere giovedì gli ultimi orientamenti della Banca centrale europea. Anche gli sviluppi in relazione alla Brexit creano incertezza: il premier inglese Boris Johnson ha subito una nuova sconfitta, con il parlamento che ha ribadito il suo no a elezioni anticipate.

Sul fronte interno sono segnalate vendite sui valori difensivi e acquisti su quelli finanziari. Frenano il listino i pesi massimi Nestlé (-1,39%), Novartis (-1,29%) e Roche (pure -1,29%). In evidenza sono i bancari UBS (+2,69%), favorita da una raccomandazione di Kepler Cheuvreux, e Credit Suisse (+1,72%).

Neuer Inhalt Horizontal Line