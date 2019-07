La Borsa svizzera, apertasi in calo, ha continuato a muoversi al di sotto della linea di demarcazione per tutta la mattinata aumentando le perdite.

Poco prima delle 11.30 l'indice dei valori guida SMI cedeva lo 0,33% a 10'033,13 punti e quello allargato SPI lo 0,35% a 12'137,15 punti.

In mattinata i dati pubblicati sugli ordinativi dell'industria in Germania, scesi a maggio del 2,2% rispetto al mese precedente, hanno deluso gli analisti che prevedevano una riduzione dello 0,2%. Gli investitori sono inoltre in attesa dei dati provenienti dagli Stati Uniti relativi al tasso di disoccupazione e alla creazione di impieghi in giugno che saranno pubblicati nel pomeriggio.

Sul fronte interno la giornata si presenta calma in assenza di risultati aziendali e solo quattro titoli appaiono in crescita: Credit Suisse avanza dello 0,46%, Lonza dello 0,54%, Swisscom dello 0,06% e Nestlé, che ha comunicato il trasferimento delle sue attività di gelato Noga Ice Cream alla sua joint venture britannica Froneri, guadagna lo 0,23%.

Gli altri due pesi massimi difensivi Novartis e Roche cedono rispettivamente lo 0,25% e lo 0,12%.

Da parte sua, UBS fa peggio di Credit Suisse e risulta invariata.

Tra gli assicurativi le maggiori perdite sono registrate da Swiss Life (-0,57%), seguita da Zurich (-0,49%) e da Swiss Re (-0,25%).

Pesantemente in rosso appaiono, tra i titoli ciclici, ABB (-3,36%) e Adecco (-3,55%). Sika scende dell'1,34%, Geberit dello 0,61% e LafargeHolcim -0,58%.

