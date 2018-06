Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 6 giugno 2018 11.38 06 giugno 2018 - 11:38

La borsa svizzera si mantiene in timido rialzo in mattinata: alle 11.30 l'indice dei valori guida SMI segnava 8556,77 punti, in progressione dello 0,22% rispetto a venerdì, mentre il listino globale SPI guadagnava lo 0,31% a 10'306,36 punti.

Gli investitori si muovono con i piedi di piombo, visto il quadro generale caratterizzato da profonda incertezza. Fanno discutere in particolare le vertenze commerciali che gli Stati Uniti hanno con diverse nazioni. Vi è inoltre grande attesa per il programma di governo che sarà presentato dal nuovo premier italiano Giuseppe Conte.

Sul fronte interno scarseggiano le novità di rilievo concernenti i titoli principali. In ordine sparso si presentano i bancari UBS (+0,40%), Credit Suisse (-0,33%) e Julius Bär (+0,10%). Nello stesso comparto finanziario negativi sono gli assicurativi Zurich (-0,34%), Swiss Re (-0,28%) e Swiss Life (-0,12%).

Bene orientati sono i valori più sensibili ai cicli economici come ABB (+0,22%), Adecco (+0,17%), Geberit (+1,24%), LafargeHolcim (+0,47%) e Sika (+1,75%). Nel segmento del lusso Swatch (+1,04%) si muove in linea con Richemont (+1,15%).

Trainano il listino Novartis (+0,49%) e Roche (+0,38%), mentre si defila il terzo peso massimo difensivo, Nestlé (-0,59%).

Nel mercato allargato gli occhi sono puntati su Orascom Development Holding (+1,61%), che ha informato sull'andamento degli affari nel primo trimestre.

