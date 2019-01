Borsa svizzera: mattinata in timido rialzo

La mattinata prosegue in timido rialzo alla borsa svizzera: alle 11.30 l'indice dei valori guida SMI segnava 8638,16 punti, in progressione dello 0,10% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI guadagnava lo 0,17% a 10'094,66 punti.

In Svizzera non vi sono novità di rilievo concernenti i titoli principali, ma non mancano movimenti di corsi incisivi. Fra questi va segnalato quello di Sika (+2,99%), che rimbalza dopo aver sofferto ieri sulla scia della pubblicazione di indicazioni sui risultati 2018 definiti deludenti.

In grande spolvero sono anche Lonza (+2,62%) e LafargeHolcim (+2,64%). Frenano per contro il listino i pesi massimi difensivi Nestlé (-0,37%), Novartis (-0,07%) e Roche (-0,79%). Fra i bancari Credit Suisse (+0,44%) si fa preferire a UBS (-0,12%).

Neuer Inhalt Horizontal Line