Mattinata con il segno più per la Borsa svizzera. Alle 11.30 l'indice principale SMI avanza dello 0,46% a 9'358.67 punti, quello allargato SPI dello 0,49% a 10'953.63 punti.

L'evoluzione positiva si spiega da un lato con i segnali positivi che arrivano dalle trattative commerciali tra Usa e Cina. D'altra parte, nel protocollo della sua ultima seduta, pubblicato ieri sera, la Federal Reserve ha confermato un atteggiamento prudente.

Tra le blue chip ancora pesante UBS (-1,56%) dopo la multa miliardaria incassata ieri in Francia. In calo anche gli altri due bancari, Julius Bär (-1,17%) e Credit Suisse (-0,83%), così come Sika (-0,91%), che pubblicherà i propri conti annuali domani, Swatch (-0,88%), Adecco (-0,42%) e Lonza (-0,07%). In luce per contro soprattutto Swiss Re (+1,48%), la quale ha informato oggi sull'andamento dei suoi affari nell'esercizio scorso, Nestlé (+1,10%) e Geberit (+1,06%).

Nel mercato allargato tra le aziende che hanno pubblicato oggi i risultati del 2018 GAM cede il 3,66%, mentre la Banca cantonale vodese sale del 2,20% e Meier Tobler dell'1,78%. Da parte sua Asmallworld avanza del 18,65% dopo aver reso noto il rilevamento della gestione di un resort alle Seychelles.

Neuer Inhalt Horizontal Line