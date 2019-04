Mattinata in rialzo per la Borsa svizzera: alle 11.20 circa l'indice principale SMI sale dello 0,46% a 9'679.19 punti, quello allargato SPI dello 0,44% a 11'642.20 punti.

Tra le blue chip sotto i riflettori dopo i risultati trimestrali Credit Suisse (+2,63%) e Novartis (+2,49%). Bene anche UBS (+1,61%) - il "Financial Times" riferisce che le divisioni di asset management di Deutsche Bank e della maggiore banca elvetica sarebbero in trattative per una fusione dalla quale nascerebbe un colosso europeo nell'industria degli investimenti -, Adecco (+1,34%) e Alcon (+1,10%).

Pesano invece sul listino Nestlé (-0,23%) e Roche (-0,07%). In calo il lusso (Swatch -0,34% e Richemont -0,29%) mentre sono contrastati i ciclici e gli assicurativi.

Nel mercato allargato Phoenix Mecano perde il 2,49% in seguito a cifre trimestrali e prospettive deludenti. Anche GLKB (-0,91%) è in flessione nonostante fatturato e utili in aumento nei primi tre mesi dell'anno.

