Mattinata positiva per la borsa svizzera: alle 11.30 l'indice dei valori guida SMI segnava 9956,27 punti, in progressione dello 0,80% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI guadagnava lo 0,84% a 12'086,60 punti.

In Svizzera i riflettori sono puntati su Nestlé (+2,00%), che reagisce con verve ai risultati semestrali. Trainano il listino anche gli altri due pesi massimi difensivi, Novartis (+0,74%) e Roche (+1,21%).

In ordine sparso si presentano i valori più sensibili ai cicli economici come ABB (+0,24%), Adecco (+1,14%) e LafargeHolcim (-0,50%). UBS (-0,09%) - interessata da una decisione del Tribunale federale sulla consegna di dati bancari alla Francia che potrebbe avere grande importanza per tutta la piazza finanziaria elvetica - è ferma al palo insieme a Credit Suisse (+0,04%).

Neuer Inhalt Horizontal Line