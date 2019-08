Dopo i primissimi scambi in calo i listini della Borsa svizzera sono passati sopra la parità e da allora si sono sempre più invigoriti. Alle 11.30 l'SMI avanza dello 0,80% a 9'836.69 punti, l'SPI dello 0,79% a 11'976.63 punti.

Secondo operatori si tratta di un contromovimento dopo le recenti perdite. Aiuta inoltre l'annuncio che il premier italiano Giuseppe Conte ha ricevuto l'incarico, da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, di formare un governo in base all'intesa politica certificata nelle consultazioni da Movimento Cinque Stelle e Partito democratico.

Tra le blue chip in evidenza UBS (+1,55%) la quale ha annunciato la nomina di Iqbal Khan, ex manager di Credit Suisse, a co-responsabile del comparto gestione patrimoniale. In forte rialzo anche Credit Suisse (+1,65%) così come Givaudan (+1,31%), che ha confermato oggi gli obiettivi a medio termine, i ciclici Sika (+1,43%), Geberit (+1,11%), ABB (+1,10%) e LafargeHolcim (+1,04%), il lusso - Swatch +1,32%, Richemont +1,09% - e Swisscom (+1,01%). Tra i pesi massimi difensivi Nestlé cresce dello 0,66%, Novartis dello 0,72% e Roche dello 0,55%.

Nel mercato allargato bene Temenos (+2,53%), che ha annunciato ieri sera l'acquisizione della società americana Kony per 559 milioni di dollari. Tra le aziende che hanno reso noto cifre relative all'andamento dei loro affari Varia US Properties sale dell'1,38%, Helvetia dell'1,02%, Intershop dello 0,77% e Vaudoise dello 0,39%.

