Questo contenuto è stato pubblicato il 26 ottobre 2018 11.43 26 ottobre 2018 - 11:43

La borsa svizzera è chiaramente orientata al ribasso: alle 11.30 l'indice dei valori guida SMI segnava 8600,95 punti, in flessione dell'1,21% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI perdeva l'1,17% a 10'140,98 punti.

Stando agli operatori l'atmosfera generale si è fatta decisamente più cupa. La fiducia nella tenuta della congiuntura è nettamente diminuita, dopo alcuni risultati aziendali.

Sul fronte interno tutti i titoli principali sono in negativo, con l'eccezione di LafargeHolcim (+2,77%), che ha presentato trimestrali definiti solidi. In difficoltà sono invece altri valori particolarmente sensibili ai cicli economici come Adecco (-0,74%), Geberit (-1,29%), Sika (-3,01%), per non parlare di ABB (-4,63%), quasi in caduta libera.

