Questo contenuto è stato pubblicato il 4 giugno 2018 11.36 04 giugno 2018 - 11:36

La mattinata si conferma in rialzo alla borsa svizzera: alle 11.30 l'indice dei valori guida SMI segnava 8'651,63 punti, in progressione dello 0,38% rispetto a venerdì, mentre il listino globale SPI guadagnava lo 0,34% a 10'369,54 punti.

Per quanto riguarda singoli titoli come nel resto d'Europa si stanno mettendo in luce i bancari UBS (+1,24%), Credit Suisse (+0,75%) e Julius Bär (+0,86%). Nello stesso comparto finanziario positivi sono pure gli assicurativi Zurich (+0,40%), Swiss Re (+0,55%) e Swiss Life (+0,46%).

In ordine sparso si presentano i valori più sensibili ai cicli economici come ABB (-0,44%), Adecco (-0,03%), Geberit (-0,23%), LafargeHolcim (+0,58%) e Sika (-0,50%). Nel segmento del lusso Richemont (+0,53%) - che ha venduto il marchio Lancel - si fa preferire a Swatch (-0,12%). Trainano il listino Nestlé (+0,59%), Novartis (+0,32%) e Roche (+0,19%).

